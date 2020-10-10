ЦИК зарегистрировал нового народного депутата [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового народного депутата, им оказался ветеран Андрей Шараскин, от политической партии - "Голос". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Стоит отметить, что в Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.
В то же время Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.
Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
За защиту Донецкого аэропорта получил орден За мужество III степени и медаль Участник контртеррористической операции. Кроме того, Шараскин имеет знак отличия министра обороны Знак почета.
Как ранее сообщалось, ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020.
Читайте также, в Украине запустили чат-бот о нынешних местных выборах, также с 12 октября до 1 ноября полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в связи с проведением в стране местных выборов.
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