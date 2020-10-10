Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового народного депутата, им оказался ветеран Андрей Шараскин, от политической партии - "Голос". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Стоит отметить, что в Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

В то же время Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.

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Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

За защиту Донецкого аэропорта получил орден За мужество III степени и медаль Участник контртеррористической операции. Кроме того, Шараскин имеет знак отличия министра обороны Знак почета.

Как ранее сообщалось, ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020.

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