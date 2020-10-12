Голубов пошел ва-банк против государства [ Редактировать ]
Поздно ночью ряд одесских телеграмм каналов сообщил о том, что городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать экс-депутата Дмитрия Голубова кандидатом в мэры, а также вернуть в список в городской совет кандидатов от политической партии "Наш край".
Примечательно, что 7 октября горизбирком принял постановление об утверждении текста избирательных бюллетеней. В списке кандидатов на пост одесского городского головы в уже напечатанных издательством "Черноморье" бюллетенях значится 23 фамилии кандидатов. Дмитрия Голубова среди них нет, впрочем, как и представителей партии "Наш край".
Следует отметить, что Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы "Наш край" были сняты с избирательной гонки по решению суда. Напомним, 2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова. На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом.
Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии "Блок Дмитрия Голубова", но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Палпатином Дмитрием Викторовичем.
И вот новое грубейшее нарушение городской избирательной комиссии, которое ставит под сомнение возможность проведения выборов в Одессе. Ведь при таком самовольном применении закона о выборах, горизбирком могут распустить, а его членов отправить на скамью подсудимых.
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