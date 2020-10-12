Киеву нужна программа реконструкции ветхого жилья застройки 1950-60-х годов, в котором живет более 400 тысяч жителей города. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время инспекции киевского жилого фонда.

"80% киевских многоэтажек нуждается в ремонте. Они требуют особого внимания от власти. Мы должны в Киевском городском совете принять муниципальную программу, которая позволит системно и планомерно, быстрыми темпами реконструировать такой устаревший жилой фонд", - заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам Попова, в таких домах и на их придомовых территориях зачастую протекают крыши, стены обросли грибком, коммуникации устарели, отсутствует асфальт и плохая уборка дворов, подвалы в аварийном состоянии.

"Жалобы киевлян по этому поводу справедливы, и все они обусловлены нежеланием нынешней городской власти решать проблемы, а не перекладывать их обратно на плечи людей. Наша команда идет во власть, потому что умеет их решать. Ремонт протекающих крыш будет в списке задач по ЖКХ первым, потому что уже осень, и дожди уже заливают квартиры жильцов верхних этажей", - сообщил политик.

Далее, по его словам, будет восстановлен реестр домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и разработан план работ на ближайший год.

"Замена коммуникаций и ремонт подъездов во всем жилом фонде советской постройки обязательно должны быть проведены в ближайшие полтора года. Киевляне заслуживают того, чтобы жить в качественных домах", - резюмировал Попов.

Напомним, во время руководства Попова (2010-14) Киевская горгосадминистрация провела аудит всех многоквартирных домов, чтобы провести капитальный ремонт всех жилых зданий, которые в этом нуждаются.