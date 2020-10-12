Эксперт назвал "политической ошибкой" попытки власти снять ОПЗЖ с выборов в Николаеве [ Редактировать ]
Попытками снять с выборов в Николаеве партию "Оппозиционная платформа - За життя", которая является в регионе одним из лидеров электоральных симпатий, власть совершает серьезную политическую ошибку. Об этом рассказал политический аналитик Андрей Бодров на своей странице в Facebook.
По мнению эксперта, с учетом высокой поддержки ОПЗЖ в Николаеве, эти действия вполне могут спровоцировать ответное противодействие уже со стороны избирателей, вплоть до массовых протестов.
"Опросы за последний год упорно твердят: рейтинг партии власти постоянно снижался. Скандалы вокруг депутатов и чиновников действовали на поддержку "Слуги народа" как поток горячего воздуха на свежевыпавший снег", - отмечает эксперт.
Кроме того, эксперт добавляет, что идея со срывом выборов в Николаеве могла исходить от руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Однако, если люди выйдут на улицы, то это никак не спасет партию власти от поражения и утери контроля над территорией.
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