На территории Украины за сутки зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди погибших есть 17-летний парень. Об этом сообщается в одном из Telegram-канаов.

Это третий в украине случай смерти несовершеннолетнего от коронавируса. У парня было онкозаболевание.

Ухудшается ситуация и с количеством госпитализации больных. В Киеве, Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях больницы переполнены более, чем на 70%.

Также растет и количество больных пневмонией. С лета это число увеличилось в 5 раз.

У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая.

Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.