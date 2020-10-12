Коронавирус "убил" 17-летнего парня [ Редактировать ]
На территории Украины за сутки зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди погибших есть 17-летний парень. Об этом сообщается в одном из Telegram-канаов.
Это третий в украине случай смерти несовершеннолетнего от коронавируса. У парня было онкозаболевание.
Ухудшается ситуация и с количеством госпитализации больных. В Киеве, Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях больницы переполнены более, чем на 70%.
Также растет и количество больных пневмонией. С лета это число увеличилось в 5 раз.
У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая.
Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.
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