В США, в городе Батон-Руж штата Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус и попал в ДТП.

Об этом сообщает телеканал WBRZ.

Ребенок пробрался в автобус и смог завести его. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать около 11.00 по местному времени. Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод, а затем - в дерево.

В результате инцидента никто не пострадал.

Парня задержали, ему предъявили обвинение за угон авто и неповиновение полиции.

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