11-летний мальчик угнал автобус и устроил ДТП (видео) [ Редактировать ]
В США, в городе Батон-Руж штата Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус и попал в ДТП.
Об этом сообщает телеканал WBRZ.
Ребенок пробрался в автобус и смог завести его. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать около 11.00 по местному времени. Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод, а затем - в дерево.
В результате инцидента никто не пострадал.
Парня задержали, ему предъявили обвинение за угон авто и неповиновение полиции.
Ранее сообщалось, что в США собака угнала автомобиль и час ездила по кругу.
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