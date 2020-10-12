Нинішнє століття може виявитися для людства останнім - ООН [ Редактировать ]
Нинішнє століття може виявитися для людства останнім. Про це заявив Генеральний секретар ООН - Антоніу Гутерреш. За його словами, глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища.
За словами Гутерреша, від екологічної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому найбільше потерпають найбідніші і найвразливіші верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату на Землі.
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