Нинішнє століття може виявитися для людства останнім. Про це заявив Генеральний секретар ООН - Антоніу Гутерреш. За його словами, глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища.

За словами Гутерреша, від екологічної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому найбільше потерпають найбідніші і найвразливіші верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату на Землі.