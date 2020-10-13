В России в перестрелке погибли семь человек [ Редактировать ]
В городе Грозный (Россия) произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.
"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.
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