В городе Грозный (Россия) произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.

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