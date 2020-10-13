Xbox Series X уже в магазинах — появилось видео распаковки [ Редактировать ]
Источник: Игромания
До выхода игровой приставки Xbox Series X от Microsoft осталось меньше месяца, а склады розничных торговых сетей уже начали заполнять консолями. 10 ноября 2020 года начинаются официальные продажи Xbox Series X по всему миру, поэтому ритейлеры готовятся к огромному спросу.
В сети появились первые фотографии реальных коробок Xbox Series X со складов.
Некоторые не удержались от соблазна поделиться фотографиями заветных зеленых коробочек с игровой приставкой внутри. На задней части упаковки заметно слоган Power Your Dreams, который разметили на постере Halo Infinite – игры, которая должна была выйти в аккурат с началом продаж, но ее перенесли из-за неудовлетворительного качества проекта, особенно по части графики.
На лицевой стороне коробки нанесли изображение самой консоли, а точнее верхнюю часть с кнопкой включения в виде логотипа Xbox.
Вдобавок в сети уже появилась распаковка Xbox Series X, видимо, кому-то удалось забрать одну консоль со склада домой. Однако видеоролик на YouTube был заблокирован по требованию правообладателя.
На видео заметно, насколько удобно открывается коробка, внутри которой находится большой корпус Xbox Series X. Также была продемонстрирована комплектация устройства: шнур питания, кабель HDMI 2.1 и геймпад с пальчиковыми батарейками.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft высмеяла PlayStation 5 за неуклюжесть. Также вместе с Xbox Series X будет продаваться менее мощная, но более дешевая мини-версия Xbox Series S.
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