В Черниговской области, в центре города Бобровиця, 14 октября, произошла стрельба из-за партийной палатки. Об этом сообщает МВД.

По данным правоохранителей, один из местных жителей попросил агитатора убрать палатку, но та отказалась и позвала руководителя партийной ячейки, после чего между мужчинами вспыхнул конфликт.

Далее последовал выстрел из револьвера Флобера и попал в плечо оппонента от предствителя партии.

Стоит отметить, что в полицию обратились оба участника конфликта.

Открыто производство по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

Кроме того, полицейские составили административный протокол на мужчину, который испортил агитационную палатку. Согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, или админарестом.

Как ранее смообщалось, на набережной парка "Славы" в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.

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