В четверг утром, 15 октября, на высокогорье Карпат выпал снег. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

По состоянию на 8:20 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха ноль градусов.

Ранее мы писали о том, что в Украине введут программу предупреждения паводок.