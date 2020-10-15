Карпаты "присыпало" снегом [ Редактировать ]
В четверг утром, 15 октября, на высокогорье Карпат выпал снег. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Температура воздуха опустилась до нуля градусов.
По состоянию на 8:20 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха ноль градусов.
Ранее мы писали о том, что в Украине введут программу предупреждения паводок.
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