Рожкова больше месяца не общается с Шевченко - СМИ [ Редактировать ]
Первый замглавы НБУ отказывается обсуждать вопросы из-за разных корпоративных культур.
Об этом Екатерина Рожкова рассказала в интервью "Лиге". Она рассказала, что последний раз разговаривала со своим шефом перед своим отпуском - 10 сентября. "Думаю дело в разных корпоративных культурах, из которых мы пришли в Нацбанк",- сказала она. По ее мнению, при предыдущем главе НБУ Якове Смолие в стенах регулятора присутствовал демократичный стиль, тогда как при Шевченко становится более автократичным. "Выводы делать рано, но я бы не сказала, что виден откат реформ - мы по-прежнему принимаем решения коллегиально",- признала Рожкова.
Напомним, что заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговор от Совета НБУ, из-за критических высказываний относительно правления регулятора, которое они высказали изданию KievPost. Катерина Рожкова заявила, что такое решение Совета НБУ - давление на независимость регулятора.
Как ранее сообщалось, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова причастна к выводу денег из "проблемных" банков. По данным портала "Стопкор", она фигурирует в пяти уголовных производствах. Достаточно показательным является производство, которое расследовали следователи Нацполиции, относительно растраты должностными лицами "Платинум Банка" более 1,1 млрд гривень.
Напомним, в 2018 году против заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой было возбуждено уголовное дело. Ей предъявили присвоение имущества с использованием служебного положения.
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