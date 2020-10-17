17 ноября 2020 года, буквально за два дня до официального старта продаж PlayStation 5 в Украине, Apple проведет еще одну онлайн-презентацию - третью за осень после показа iPhone 12 и Watch Series 6 с iPad Air.

Как сообщает MacRummors, на очередном мероприятии Тим Кук со своей командой представит совершенно новые MacBook на процессорах собственного производства - Apple Silicon на архитектуре ARM. Процессором новых MacBook станет 5-нм модель A14Z (A14X) Bionic. Об этом сообщает инсайдер Джон Проссер.

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Apple еще летом заявила, что в этом году намеревается представить первый Mac на базе чипа Apple Silicon вместо привычного процессора Intel. Одна вещь, которую Тим Кук не раскрыл, — это дата его презентации.

По словам Проссера, это случится 17 ноября, а анонс состоится за неделю до онлайн-презентации.

“Вы должны увидеть анонс во вторник, 10 ноября", - добавил Проссер в Twitter.

Каким именно будет MacBook, не сообщается. Bloomberg уверял, что ноутбук на ARM процессоре от Apple будет обладать 13-дюймовым экраном и будет первым в новой линейке Pro. В свою очередь The China Times уверяет, что это будет 12-дюймовая модель MacBook Air с дисплеем Retina, весом 1 кг, а заряда хватит на 15-20 часов работы от батареи.

По данным Bloomberg, первые ARM процессоры Apple Mac получат 12 ядер, в том числе 8 высокопроизводительных и как минимум 4 энергоэффективных.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что новые MacBook с чипами Apple Silicon поступят в продажу до конца 2020 года.

Ранее Podrobnosti.ua сообщали о том, что Apple сняла iPhone с производства – каких моделей больше не будет. В то же время цена iPhone 12 шокировала украинцев.