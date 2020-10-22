Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що проходження опалювального сезону у Києві під загрозою, оскільки у киян не вистачає коштів оплачувати комунальні послуги за теплопостачання.



"Президент Зеленський у своєму виступі каже про готовність до опалювального сезону і про рекордні запаси газу і вугілля. Але є борги і вони величезні. І, на жаль, платеспроможність киян також знизилася", - заявив Кучеренко.



Також кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив про недостатній рівень обладнання будинків у Києві приладами обліку тепла. І це призводить до додаткових нарахувань у платіжках жителів Києва.



"Можна говорити про діджіталізацію і державу в смартфоні, але в Києві іще не увесь житловий фонд обладнаний приладами обліку тепла і киянам будуть виставляти рахунки по нормам або метрам квадратним. Багато рахунків взагалі просто беруть із стелі", - переконаний Кучеренко.



Крім того Кучеренко провів зустріч із головою Антимонопольного комітету України щодо ситуації із незаконними нарахуваннями у платіжках киян від компаній "Єврореконструкція" і "Київтеплоенерго".



"Я мав зустріч із головою АМКУ про незаконні нарахування киянам від компаній "Єврореконструкція" і "Київтеплоенерго". АМКУ веде це розслідування і я переконаний, що перерахунок зайвих 300 млн грн для киян буде зроблений на користь людей", - заявив кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.



Також Кучеренко відзначив, що у виступі президента Зеленського пролунали думки про необхідність проведення повного аудиту держави. Кучеренко підкреслив, що партія "Батьківщина" першою закликала провести аудит міста Києва та діяльності попереднього керівництва столиці.



"Виступ президента є знаковим. Вперше пролунала теза про необхідність проведення повного аудиту країни. Ми завжди відстоювали необхідність проведення аудиту Києва. І приємно, що президент дослухався до нашої ініціативи, оскільки по Києву ми вже розпочали проведення такого аудиту", - повідомив Кучеренко.