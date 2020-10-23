В столице новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 635 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в столице с начала пандемии заболевание выявили у 33 135 человек. Умерли от COVID-19 656 человек (+14 за сутки), вылечились - 11 489 (+185). Сейчас активными больными в Киеве остаются 20 990 пациентов.

Напомним, что по состоянию на 23 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд.