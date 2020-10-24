От отравления газом погибла пожилая супружеская пара хозяев и их 40-летний сын Источник: ГСЧС Украины

В селе Байковцы Тернопольской области от отравления природным газом погибли три человека. Об этом сообщает Госсслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели от полиции получилиинформацию, что в Байковцах в частном одноэтажном доме, расположенном на улице Сечевых Стрельцов, обнаружены тела трех человек без признаков насильственной смерти.

Как оказалось, погибла пожилая супружеская пара хозяев и их 40-летний сын.

В доме было такое содержание газа, что спасателям пришлось работать в специальных респираторах и долго проветривать комнаты.

Причины и обстоятельства гибели людей установит следствие.

Похожий случай ранее произошел под Житомиром, где погибли трое военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области погибла семья из трех человек, отравившись угарным газом.