Под Тернополем погибла семья из трех человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В селе Байковцы Тернопольской области от отравления природным газом погибли три человека. Об этом сообщает Госсслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели от полиции получилиинформацию, что в Байковцах в частном одноэтажном доме, расположенном на улице Сечевых Стрельцов, обнаружены тела трех человек без признаков насильственной смерти.
Как оказалось, погибла пожилая супружеская пара хозяев и их 40-летний сын.
В доме было такое содержание газа, что спасателям пришлось работать в специальных респираторах и долго проветривать комнаты.
Причины и обстоятельства гибели людей установит следствие.
Похожий случай ранее произошел под Житомиром, где погибли трое военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области погибла семья из трех человек, отравившись угарным газом.
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