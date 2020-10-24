В мае 2019 года вышла замуж в третий раз Источник: Facebook

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в новой экранизации "Невесты Франкенштейна" (​Bride) для стриминга Apple TV+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету, женщина-робот, созданная как "идеальная жена", сбегает от своего создателя и пытается найти собственное "я". Ей приходится прятаться от общества, которое воспринимает ее как монстра и боится.

Режиссером научно-фантастического триллера стал Себастьян Лелио - лауреат "Оскара" за "Фантастическую женщину" и "Глорию".

Производством будут совместно заниматься Apple TV+ и студия A24. Сценарий вместе с Лелио напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, работавшие над сериалом "Оранжевый - хит сезона".

Ранее сообщалось, что 35-летняя Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз.