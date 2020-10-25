В Харькове из окна больницы выпал пациент/ Фото: dpchas.com.ua

В Харькове из окна чернобыльского диспансера выпал пациент с COVID-19. Инцидент произошел в день выборов, 25 октября, около 9:00.

Об этом сообщила директор диспансера Ирина Пирогова, передает "Суспильне".

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Пациенту было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденной коронавирусной болезнью.

Что именно произошло - директор не знает. Тело погибшего забрали судмедэксперты. На месте работает полиция.

Отмечается, что в день местных выборов, 25 октября, на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для зараженных коронавирусом должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Киеве мать с ребенком выпали из окна.