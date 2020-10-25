Глава Одеської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів на партійному брифінгу 25 жовтня про ситуацію на виборчих округах.

"Якщо говорити про передвиборну кампанію – вона була складною і напруженою", - зазначив голова міської партійної організації, навівши приклад залякування кандидатів.

"Один з яскравих прикладів – напад на Миколая Комарова, чинного депутата обласної ради та кандидата на пост Яськівського сільського голови, людини з принциповою політичною позицією. Тільки випадок уберіг від страшних наслідків після кинутих вночі у його будинок пляшок із запальною сумішшю, тому що і він, і сім'я знаходилися в будинку", – підкреслив Микола Скорик.

Кандидат у мери Одеси відзначив, що в день виборів серйозних порушень на дільницях поки не виявлено.

"Що стосується сьогоднішнього дня – в цілому поки голосування проходить нормально. Виявлено, що деякі дільниці не відкрилися вчасно, ми зафіксували це порушення.

Інший момент – політичні "туристи": коли, змінивши тимчасово місце проживання і, відповідно, місце голосування, люди прописуються в одній квартирі десятками. Такий приклад – село Фонтанка, де в один будинок прописалося 80 осіб, і зараз ми спостерігаємо величезну кількість молодих людей, які голосують за шпаргалкою", - розповів Микола Скорик, зазначивши, що подібні порушення, на жаль, мають у цілому в країні масовий характер.

Кандидат у мери запевнив, що сьогодні всі сили будуть спрямовані на те, щоб запобігти будь-яким спробам спотворення результатів волевиявлення жителів Одещини.

"Нами буде зроблено все і в Одесі, і в області, щоб вибори відбулися в рамках закону. Усі квоти, які належали нашій політичній силі в територіальних та дільничних виборчих комісіях, нами були заповнені. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб не допустити фальсифікації як під час виборів, так і під час підрахунку голосів".

За словами кандидата від опозиції, особливо викликає побоювання нічний час як піковий для підрахунку голосів.

"З огляду на структуру бюлетеня, в якій досить складно розібратися непідготовленому виборцю, ризики фальсифікації дуже великі. Ми розуміємо, що ситуацію з підрахунком голосів за тенденційного відношення тієї чи іншої дільничної виборчої комісії можна розгорнути в будь-яку сторону. У разі виявлення подібних фактів ми будемо оперативно інформувати як правоохоронців, так і громадськість, щоб зробити недобросовісних членів комісій «знаменитими» та запобігти, таким чином, будь-якій спроби вкрасти наші голоси", - акцентував Микола Скорик.