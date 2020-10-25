Місцеві вибори в України тривають. Дільниці відкрилися з 8 ранку і працюватимуть до 20:00. Більшість виборців отримає по чотири бюлетені: для обрання глави населеного пункту, депутатів місцевої ради, а також представників до районної та обласної рад.

У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: зі списком кандидатів на посаду мера та кандидатів у депутати Київської міської ради. На виході з виборчих дільниць проводять опитування, ініційоване президентом.На території анексованого Криму, а також в окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори не проводяться.

За інформацію МВС станом на 13:00 поліція зафіксувала 1600 порушень виборчого процесу. Вони переважно стосуються незаконної агітації, порушень таємниці голосування та спроб винести бюлетені. Правоохоронці склали 30 адмінпротоколів та відкрили 18 кримінальних проваджень.