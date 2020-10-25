В Одесской области жестоко избили и изнасиловали пенсионерку [ Редактировать ]
В ночь на 24 октября в Березовском районе Одесской области неизвестный мужчина проник в дом пожилой женщины, жестоко избил ее, изнасиловал и ограбил.
Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на комментарии в полиции.
По данным правоохранителей, злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом местной жительницы 1946 года рождения.
"Он избил пожилую женщину, прикованную к постели, жестоко ее изнасиловал, после чего, забрав ценные вещи, скрылся", – говорится в сообщении.
Пострадавшая была доставлена в районную больницу в тяжелом состоянии.
По факту инцидента зарегистрировано уголовное производство, предварительно, по ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). Отмечается, что в ходе расследования, скорее всего, будут добавлены и другие статьи.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист изнасиловал пассажирку.
по теме
В Одессе водитель "влетел" в забор и протаранил авто полиции (видео)
В Одессе водитель устроил гонки по встречной полосе
В Одессе обвалился котлован: есть погибшие
На стройплощадке в Одессе обвалился котлован
Во Львове загорелась многоэтажка: пострадали дети
Двух детей, которые пострадали в результате пожара, госпитализировали
В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка
На место прибыла полиция