В ночь на 24 октября в Березовском районе Одесской области неизвестный мужчина проник в дом пожилой женщины, жестоко избил ее, изнасиловал и ограбил.

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на комментарии в полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом местной жительницы 1946 года рождения.

"Он избил пожилую женщину, прикованную к постели, жестоко ее изнасиловал, после чего, забрав ценные вещи, скрылся", – говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в районную больницу в тяжелом состоянии.

По факту инцидента зарегистрировано уголовное производство, предварительно, по ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). Отмечается, что в ходе расследования, скорее всего, будут добавлены и другие статьи.

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