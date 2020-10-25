"Отсутствие данных о явке избирателей от ЦИК создает почву для фальсификаций" - Нестор Шуфрич [ Редактировать ]
Отсутствие данных о явке избирателей от ЦИК создает почву для фальсификаций. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил на брифинге в пресс-центре партии в воскресенье, 25 октября.
Он отметил, что Центральная избирательная комиссия не дает данных о явке на местных выборах, и это беспрецедентная ситуация.
"Единственная информация, которая стала доступной - это заявление о том, что голосование проходит в штатном режиме. Штатный режим - это понятие довольно расплывчатое. Еще не было прецедента, чтобы ЦИК не давал явку на 11:00 и 15:00", - сказал парламентарий.
По его словам, у этого может быть две причины. "Первая - ЦИК потерял контроль над ситуацией. Из регионов им никто ничего не сообщает, про Центризбирком там просто "забыли". Вторая - отсутствие информации о явке может служить плацдармом для дальнейших масштабных фальсификаций и манипуляций. Когда явка четко зафиксирована, то осуществлять фальсификации становится довольно сложно. А когда вопрос явки открыт, то после 20:00 можно "забрасывать" сколько угодно и манипулировать", - отметил Нестор Шуфрич.
"Поэтому мы требуем от Центральной избирательной комиссии разобраться с ситуацией, дать официальную явку по стране хотя бы на 18:00. Чтобы участники избирательного процесса понимали, какая ожидается активность, и не создавались возможности для фальсификаций", - подчеркнул народный депутат.
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