Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.

Это поможет остановить распространение коронавируса, сообщают в пресс-службе ВОЗ.

Читайте также Заражение коронавирусом пошло на спад - ВОЗ

Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.

"Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что пандемия - это "не политический футбол".

"Принятие желаемого за действительное или умышленное отвлечение внимания не предотвратят передачу и не спасут жизни. Что спасет жизни, так это наука, решения и солидарность", - сказал Гебреесус.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль не видит возможности тотального карантина в Украине.