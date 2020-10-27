ВОЗ призвала не политизировать пандемию COVID-19 [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.
Это поможет остановить распространение коронавируса, сообщают в пресс-службе ВОЗ.
Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.
"Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - подчеркнул глава ВОЗ.
Он добавил, что пандемия - это "не политический футбол".
"Принятие желаемого за действительное или умышленное отвлечение внимания не предотвратят передачу и не спасут жизни. Что спасет жизни, так это наука, решения и солидарность", - сказал Гебреесус.
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