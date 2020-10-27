Другий тур виборів мерів можуть відкласти - ЦВК [ Редактировать ]
Другий тур виборів мерів у окремих містах може відбутися у грудні через можливі судові розгляди. Про це повідомляє Центральна виборча комісія. Хоча за виборчим кодексом, у містах з населенням понад 75 тисяч - другий тур повинен відбутися у тритижневий термін. Але збитись з графіка можуть через розгляд справ, що стосуються різноманітних порушень.
Нагадаю, на встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Другий тур планують у містах, де жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів.
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