В Киеве горит многоэтажка (видео) [ Редактировать ]
На Троещине начался масштабный пожар
Источник: ГСЧС Украины
Источник: ГСЧС Украины
В Киеве в многоэтажном доме на улице Теодора Драйзера, 26, в Деснянском районе, начался серьезный пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На место прибыли спасатели, они тушат возгорание. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве поезд сбил девушку на путях.
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