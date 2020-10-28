От коронавируса умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Римо-Католической церкви Ян Немец .

Смерть произошла вечером во вторник, 27 октября, сообщает портал CREDO.

Епископ Ян заболел коронавирусом и попал в больницу в Каменец-Подольском. Его состояние было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний, дышать он мог только с помощью кислородной маски. На прошлой неделе епископа перевезли под кислородом в больницу в Польше. У него было поражено 85% легких. И хотя через несколько дней епископу стало лучше, вечером во вторник произошла остановка кровообращения.

*Ян Немец родился 14 марта 1958 в Жешуве в Польше. В 1987 году получил священническое рукоположение в Перемышле (Польша). С 1993 года работал преподавателем Высшей духовной семинарии Каменец-Подольской епархии, а в 2001-2006 годах был ее ректором. С 2006 года - епископ-помощник Каменец-Подольской епархии (включающей Хмельницкую и Винницкую области) Римско-Католической Церкви в Украине.

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