НАЗЯВО, яке сьогодні працює в Україні – це вже четверте НАЗЯВО. І цей орган, для контролю якості освіти, дуже важливий, говорять освітяни. Проте є й проблемні питання. Зокрема, НАЗЯВО потребує легалізації свого статусу з точки зору українського законодавства, а також забезпечення прозорості з точки зору фінансової діяльності.

Так, за словами голови ГО "ГО "Науково-дослідний інститут економічного розвитку" Сергія Захаріна, НАЗЯВО отримує десятки мільйонів з бюджету і від ВНЗ, та жодного разу так і не оприлюднило фінансовий звіт про свою діяльність.

Крім того, значні кошти НАЗЯВО також отримує від університетів за послугу акредитації освітніх програм. Ціна акредитації однієї програми становить близько 64 тис. грн. Встановлювалися така вартість в односторонньому порядку і прозорого обґрунтування цієї цифри вузи не мають.

“Я вважаю, що про діяльність НАЗЯВО у нас має бути більше інформації, про витрачання ними коштів також. Треба це переглядати. Університети дуже тяжко заробляють свої кошти. Ось , наприклад, такий ВНЗ як наш (мова про Таврійського національного університету ім. Вернадського), одразу подає на акредитацію 8-14 спеціальностей. Тобто виходить близько 700 тис. грн. А тому, я вважаю, що питання фінансів має бути більш глибоко вивчене збоку МОН”, - каже з цього приводу ректор Таврійського національного університету ім. Вернадського Володимир Казарін.

Також, як зауважує Сергій Захарін, за НАЗЯВО відсутній громадський контроль, який передбачений чинним законодавством, коли мова про державні установи та бюджетне фінансування.

Тому, для врегулювання статусу НАЗЯВО, з урахуванням вимог чинних законів, нещодавно у ВР було внесено відповідний законопроект, нагадав Захаров, який освітяни підтримують.

НАЗЯВО, взагалі то важливий орган, продовжує ректор Казарін, але вже сьогодні певна тенденція, коли українські ВНЗ прагнуть отримувати акредитацію своїх програм не в Україні, а за кордоном.

"Справа в тому, що НАЗЯВО наше – це вже четверте НАЗЯВО. Орган – важливий, і ми дійсно маємо робити серйозний аудит своїй освіті, який би визнавав ЄС. Адже усіх, рано чи пізно, чекає саме європейський аудит", - додав ректор.

Нагадаємо, з початку року НАЗЯВО в односторонньому порядку ініціювало підвищення цін на акредитацію освітніх програм для українських вишів.