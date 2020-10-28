В среду, 28 октября, в Киеве на Выдубичах маршрутный автобус вылетел с дороги на тротуар и сбил палатку с продуктами. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Фейсбук.

Пострадала женщина, возможно есть еще один пострадавший.

Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина.

Женщину вытащили из-под автобуса, она жива. Также сообщается о еще одном пострадавшем, мужчине. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком водитель устроил тройное ДТП и сбежал.