На Выдубичах автобус снес палатку, пострадали люди (видео) [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, в Киеве на Выдубичах маршрутный автобус вылетел с дороги на тротуар и сбил палатку с продуктами. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Фейсбук.
Пострадала женщина, возможно есть еще один пострадавший.
Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина.
Женщину вытащили из-под автобуса, она жива. Также сообщается о еще одном пострадавшем, мужчине. Информация о его состоянии уточняется.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком водитель устроил тройное ДТП и сбежал.
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