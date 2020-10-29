Пересчет голосов в Дарницком районе Киева подтвердил кражу голосов у ОПЗЖ в пользу "Победы Пальчевского" [ Редактировать ]
При пересчете бюллетеней с избирательного участка №800133 в Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии был подтвержден факт кражи голосов у "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Ранее в Дарницкую районную территориальную избирательную комиссию была осуществлена попытка предоставить поддельный протокол. По этому поддельному протоколу у "Оппозиционной платформы - За жизнь" забирали 40 голосов и отдавали их "Победе Пальчевского". Сейчас, при повторном подсчете под внимательным контролем представителей других партий, было установлено, что эти 40 голосов все же были отданы за ОП-ЗЖ, а у "Победы Пальчевского" на самом деле меньше голосов, чем было заявлено в поддельном протоколе.
Напомним, фальсификация протокола произошла после того, как районная ТИК отправила его на уточнение в участковую избирательную комиссию - в протоколе содержались ошибки технического характера. Однако в вернувшемся в ТИК протоколе были исправлены данные о голосах: за ОП-ЗЖ оказалось всего 8 голосов (что на 40 голосов меньше, чем в первоначальном протоколе), а за "Победу Пальчевского" - 80 голосов (т.е. на 40 голосов больше).
По заявлению ОПЗЖ открыто уголовное производство, за фальсификацию протокола виновным лицам грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.
Представители ОПЗЖ продолжают следить за повторным подсчетом голосов на участке №800133 и будут реагировать на малейшие нарушения.
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