Праздник демократии окончен. Запад "дожал" киевскую власть: невиданные преференции для варягов, введенных в руководящие органы украинских госпредприятий, возобновлены.

Как только прошли выборы, правительство Шмыгаля своим постановлением от 26 октября 2020 года № 996 "Некоторые вопросы оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" отменило карантинное ограничение размера зарплат руководителей и членов наблюдательных советов, поставленных контролировать государственную политику Киева в интересах кредиторов и держать украинскую власть на коротком поводке. Возобновляются выплаты миллионных вознаграждений и сотен тысяч премий навязанным Западом иностранным агентам на стратегических предприятиях Украины, в крупнейших госбанках и концернах.

Фактически МВФ, Вашингтон и Брюссель закрепили свой контроль над экономикой нашей страны, подтвердив факт неприкрытого управления Зе-властью. При этом не вызывает сомнений, что выполнять "хотелки" соросят правительство будет за счет рядовых украинских граждан. Изыскивая дополнительные ресурсы в дырявом бюджете, власть, как всегда, не придумала ничего другого, кроме как обобрать собственный народ.

Первый шаг в этом направлении уже сделан - с ноября в очередной раз повышается стоимость газа для бытовых потребителей. Если в сентябре 2020 года стоимость 1 кубометра голубого топлива, поставляемого населению "КиевГазЭнерджи", составляла 5,5 грн (с НДС), то в октябре - уже почти 6,7 грн. А с ноября граждане будут платить по тарифу 8,82 грн за кубометр газа. Это очередной антирекорд и абсолютный максимум в истории страны. Напомню, что при Гройсмане - Порошенко стоимость газа составляла 8,55 грн за кубометр.

При этом Кабмин намерен урезать финансирование субсидий, несмотря на то, что украинским семьям давно не по карману платить по заоблачным коммунальным тарифам. На начало осени сумма долгов за ЖКУ составляла 55,3 млрд грн, а реальные доходы украинцев, по данным Госстата, во II квартале сократились на 7,3%.

Повышение постыдно мизерных зарплат украинским учителям Кабмин в очередной раз перенес. Медики обещанных им с весны надбавок в некоторых областях ждут до сих пор. Аграрии пострадавших от засухи регионов еле выживают, безрезультатно прося государство о поддержке. И в свете этого то, как власть пресмыкается перед Западом и его ставленниками, выглядит еще более цинично.

Делая выбор в пользу унизительных требований кредиторов, наплевав на интересы собственных граждан, власть в очередной раз доказала: центры управления решениями украинского правительства находятся в Брюсселе и Вашингтоне, и уж никак не в Киеве.

Огромные финансовые выплаты членам сформированных кредиторами наблюдательных советов, которые осуществляются за счет все больше нищающего украинского народа, - это не просто плевок в лицо собственному избирателю. Это преступление против украинцев. И оно требует адекватной реакции и гражданского общества, и политических элит. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает решительный протест против деструктивной, разрушительной политики правительства Шмыгаля, требует его отставки и незамедлительной отмены навязанного извне решения, которое лишь усилит социальное напряжение в обществе.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"