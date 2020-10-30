В ближайшие месяцы Украину ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом, поэтому необходимо установить баланс в отношениях центральной и новоизбранной местной властью, а Верховной Раде – увеличить финансирование медицины в госбюджете. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы- За жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Право на власть".

Сопредседатель партии выразил удовлетворение результатами выборов 25 октября, на которых ОП-ЗЖ заняла первое место в шести областях. При этом он убежден, что необходимо ускорить все процессы, связанные с формированием новой власти на местах.

"Я считаю, что выборы – это эволюция, это путь вперед, в отличие от любых политических потрясений. Но, сделав этот шаг, сейчас необходимо как можно быстрее завершить подсчет голосов, чтобы сформировать местную власть и выстроить баланс с центральной властью. Потому что нас ждут очень непростые времена, которые будут характеризоваться ростом числа заболевших коронавирусом", – сказал Юрий Бойко.

Политик привел общее мнение медработников, которые прогнозируют значительное ухудшение эпидемической ситуации в ноябре-декабре.

"Крайне важно, чтобы новая местная власть быстро отладила механизмы взаимодействия с центральной властью, которая до сих пор не могла построить диалог с регионами: только совместными усилиями можно успешно противостоять пандемии. А для центральной, в том числе и законодательной власти, крайне важно сделать конкретные шаги и уже на следующей неделе принять изменения к бюджету, чтобы увеличить финансирование медицины", – заявил он.

При этом Юрий Бойко отметил, что средства должны быть направлены именно на здравоохранение, их целевое использование нужно проконтролировать.

"Мы не можем допустить, чтобы повторилась весенняя ситуация, когда мы в парламенте проголосовали за 64 млрд гривен на борьбу с коронавирусом. Затем выяснилось, что до медицины дошли только 6 млрд, а всё остальное ушло на дороги и сериалы. Нужно принять решение о направлении средств непосредственно в сферу здравоохранения и проконтролировать, чтобы это было выполнено", – резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".