Певица и бывшая народный депутат Украины Злата Огневич опубликовала в Instagram фото в нижнем белье. Пикантное фото она сопроводила комментарием:

Да, я чётко понимаю, что мои заявления могут некоторых разочаровать, повергнуть в шок, вызвать недоумение... Но я хочу здесь делиться своими мыслями, позицией, взглядами на жизнь. Публичность - это ответственность и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения. Потому что у меня есть Вы!