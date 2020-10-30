Бывшая депутат опубликовала пикантные фото [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Певица и бывшая народный депутат Украины Злата Огневич опубликовала в Instagram фото в нижнем белье. Пикантное фото она сопроводила комментарием:
Да, я чётко понимаю, что мои заявления могут некоторых разочаровать, повергнуть в шок, вызвать недоумение... Но я хочу здесь делиться своими мыслями, позицией, взглядами на жизнь. Публичность - это ответственность и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения. Потому что у меня есть Вы!
Напомним, Злата Огневич (Инна Леонидовна Бордюг - ред.) - бывшая народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва от "Радикальной партии". В 2013 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Мальме с песней "Gravity". Она заняла 3-е место.
Ранее сообщалось, Огневич призналась, что борется с депрессией и подавленным настроением с помощью вина.
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