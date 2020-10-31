Дівчина-бариста загинула в одеській кав'ярні [ Редактировать ]
Убивство дівчини-бариста в центрі Одесі. Невідомий вранці зайшов до кав'ярні і кілька разів ударив жертву ножем у груди. Жінка від отриманих травм загинула миттєво. Поліція чоловіка затримала. Своїх мотивів він не пояснює. З ним наразі працюють слідчі.
Олександр Коцар, полковник поліції, начальник Приморського ВП в Одесі ГУНП в Одеській області:
Правопорушника затримано неподалік від скоєного ним злочину. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною першою Кримінального кодексу України.
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