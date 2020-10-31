Убивство дівчини-бариста в центрі Одесі. Невідомий вранці зайшов до кав'ярні і кілька разів ударив жертву ножем у груди. Жінка від отриманих травм загинула миттєво. Поліція чоловіка затримала. Своїх мотивів він не пояснює. З ним наразі працюють слідчі.

Олександр Коцар, полковник поліції, начальник Приморського ВП в Одесі ГУНП в Одеській області: