В Лионе задержали подозреваемого в расстреле священника [ Редактировать ]
В Лионе, 31 октября, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в расстреле священника. Об этом сообщает Euronews.
По словам прокурора Лиона Николя Жаке, лицо, соответствующее описанию свидетелей, в настоящее время находится под стражей в полиции. Но на момент задержания у подозреваемого не было оружия.
Стоит отметить, по данным правоохранителей, потерпевший священник находится в больнице в тяжелом состоянии, но жив.
Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на инцидент, написав в Твиттере: "Мы осуждаем этот новый отвратительный акт в Лионе. Все наши мысли сосредоточены на священнике, который находится в тяжелом состоянии".
Также он заявил, что в Европе свобода совести гарантирована для всех и должна уважаться
В Европе свобода совести гарантирована для всех и должна уважаться, насилие недопустимо и должно быть осуждено
На стрельбу в Лионе отреагировал и премьер-министр Франции Жан Кастекс, заявив что немедленно возвращается в Париж, чтобы быть более проинформированным в сложившейся ситуации.
Серьезные события произошли в Лионе. Я еще не знаю точных обстоятельств этого преступления. Министр внутренних дел активизирует кризисный центр. Я немедленно возвращаюсь в Париж, чтобы узнать больше об этой ситуации
Напомним, во Франции из дробовика расстреляли священника.
Читайте также, во Флоренции начались массовые беспорядки, в ходе которых были задержаны 20 человек.
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