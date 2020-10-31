В Лионе, 31 октября, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в расстреле священника. Об этом сообщает Euronews.

По словам прокурора Лиона Николя Жаке, лицо, соответствующее описанию свидетелей, в настоящее время находится под стражей в полиции. Но на момент задержания у подозреваемого не было оружия.

Стоит отметить, по данным правоохранителей, потерпевший священник находится в больнице в тяжелом состоянии, но жив.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на инцидент, написав в Твиттере: "Мы осуждаем этот новый отвратительный акт в Лионе. Все наши мысли сосредоточены на священнике, который находится в тяжелом состоянии".

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Также он заявил, что в Европе свобода совести гарантирована для всех и должна уважаться

В Европе свобода совести гарантирована для всех и должна уважаться, насилие недопустимо и должно быть осуждено

На стрельбу в Лионе отреагировал и премьер-министр Франции Жан Кастекс, заявив что немедленно возвращается в Париж, чтобы быть более проинформированным в сложившейся ситуации.

Серьезные события произошли в Лионе. Я еще не знаю точных обстоятельств этого преступления. Министр внутренних дел активизирует кризисный центр. Я немедленно возвращаюсь в Париж, чтобы узнать больше об этой ситуации

Напомним, во Франции из дробовика расстреляли священника.

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