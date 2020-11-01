"Золоті паспорти" Кіпру більше не доступні корупціонерам і товстосумам. Країна відсьогодні припинила видачу громадянства в обмін на інвестиції.

Прецедентом став гучний скандал, що розгорівся на тлі розслідування журналістами Al Jazeera. Один з кореспондентів телеканалу кілька місяців тому видав себе за громадянина Китаю, засудженого за відмивання грошей. Він зв'язався з юристами, рієлторами, а також спікером парламенту Кіпру й отримав підтвердження, що громадянство йому можуть надати попри судимість. Головне - мати 2 мільйони євро.

Al Jazeera тоді також оприлюднила понад дві з половиною тисячі прізвищ власників "золотих паспортів", серед яких і українці: родина олігарха Коломойського, бізнесмени Боголюбов і Григоришин, а також колишній секретар РНБО Віталій Гайдук із дружиною.

Після журналістського розслідування голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.