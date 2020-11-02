Як проходить боротьба за президентство у Молдові [ Редактировать ]
У Молдові точиться боротьба за президентське крісло. Підрахували 100 відсотків бюлетенів. Колишня прем'єр-міністр країни Мая Санду випередила чинного главу держави Ігоря Додона.
За даними ЦВК, за Санду, яка виступає за зближення з Євросоюзом, проголосували трохи більше ніж 36 відсотків виборців. Водночас проросійського Додона підтримали приблизно 32,5% виборців.
Жоден з кандидатів не здобув половини голосів. Тож у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.
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