Боротьба за президентство у Молдові

У Молдові точиться боротьба за президентське крісло. Підрахували 100 відсотків бюлетенів. Колишня прем'єр-міністр країни Мая Санду випередила чинного главу держави Ігоря Додона.

За даними ЦВК, за Санду, яка виступає за зближення з Євросоюзом, проголосували трохи більше ніж 36 відсотків виборців. Водночас проросійського Додона підтримали приблизно 32,5% виборців.

Жоден з кандидатів не здобув половини голосів. Тож у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.