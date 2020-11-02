В Америке, в штате Техас, во время угона авто убили актера Эдди Хассела. Ему было 30 лет. Об этом сообщает TMZ.

Представитель актера сообщил, что убили его рано утром в воскресенье. Подробности происшествия выясняются.

Эдди Хассел наиболее известен по роли Фила Нэнса в сериале "Поверхность". Кроме того, у него были съемки в фильмах и сериалах "Коварные горничные", "Кости", "Джобс", "Семейный уикенд", "2012" и другие.

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