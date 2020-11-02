Звезду сериала убили во время угона авто [ Редактировать ]
В Америке, в штате Техас, во время угона авто убили актера Эдди Хассела. Ему было 30 лет. Об этом сообщает TMZ.
Представитель актера сообщил, что убили его рано утром в воскресенье. Подробности происшествия выясняются.
Эдди Хассел наиболее известен по роли Фила Нэнса в сериале "Поверхность". Кроме того, у него были съемки в фильмах и сериалах "Коварные горничные", "Кости", "Джобс", "Семейный уикенд", "2012" и другие.
Ранее сообщалось, что умер звезда сериала "Воронины". Также мы писали о том, что умер известный российский телеведущий.
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