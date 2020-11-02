У МОЗі запрацював єдиний контакт-центр із протидії СOVID-19 [ Редактировать ]
6 754 нових інфікувань СOVID-19 підтвердили українські медики. Минулої доби від ускладнень померли 69 пацієнтів. Від початку спалаху пандемії коронавірус підхопили 402 тисячі людей. Відсьогодні в Україні починає діяти нове епідемічне зонування. У "червоній зоні" - 11 обласних центрів. Решта територій - "помаранчевого" кольору, крім двох "зелених" районів Херсонщини. І відсьогодні у МОЗі запрацював єдиний контакт-центр із протидії Covid-19.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно СOVID-19, може зателефонувати, незалежно від того, в якому регіоні країни ця людина знаходиться, і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний - це номер 0-800-60-20-19. Ми зробили достатньо великий кол-центр. там буде працювати 150 операторів, він буде працювати цілодобово.
Контакт-центр МОЗ з протидії Covid-19: 0-800-60-20-19 (безкоштовно).
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