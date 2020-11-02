В подмосковной Истре из арбалета убили владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Об этом сообщает "Интерфакс".



Около 22:00 1 ноября двое мужчин в масках проникли в баню на территории загородного дома бизнесмена, связали его и гражданскую жену и стали требовать деньги.

В какой-то момент женщина смогла выпрыгнуть в окно, убежать к соседям и вызвать полицию.



Прибывшие на место сотрудники нашли труп мужчины, веревку, которой его связали, и арбалет, из которого его застрелили.

В доме Маругова не было видеокамер, только сигнализация.

По данным Следственного комитета, нападавшие скрылись на автомобиле, который обнаружили брошенным в одной из деревень Подмосковья. Сейчас преступников ищут.



Владимир Маругов - хозяин и генеральный директор нескольких предприятий в России. В народе его называют "колбасным королем".

Его спасшаяся гражданская жена - 36-летняя Сабина Газиева. Сабина занимается бизнесом, у нее несколько компаний по продаже алкогольной продукции.

Газиева жила с бизнесменом после его развода в 2013 году с первой женой - писательницей Татьяной Маруговой. Тогда имущество супруги разделили по мировому соглашению: Татьяне и сыну Александру достался дом на Рублевке, квартира в центре Москвы и колбасный завод в Подмосковье.



Однако через несколько лет Маругов потребовал переоформить имущество на него. Начался затяжной конфликт. Владимир обесточил завод и лишил его доступа к дороге, предприятие в последствии переписал на отчима Александра Беленького - бывшего гендиректора и худрука "Москонцерта".

Летом 2019 года сын Татьяны и Владимира, 25-летний Александр Маругов, погиб в ДТП на Фрунзенской набережной - разбился на мотоцикле.

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом.