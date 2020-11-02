Тітушки, силові сутички, страйки – у Києві довкола Олімпійського коледжу ім. Піддубного вирують пристрасті з присмаком корупції. Колишній директор Олексій Семенюшко, який ледь не довів коледж до руйнації і через якого студенти ризикують залишитись без дипломів, намагався не пустити на територію закладу міністерську перевірку. Завдяки правоохоронцям аудит все ж розпочався, і перші його результати – шокують.

Сутички і страйки у коледжі Піддбуного. Заклад реорганізовують, екскерівник - проти Фото: СтопКор

Нагадаємо, конфлікт розгорівся через заплановану реорганізацію – приєднання коледжу, де виховують майже пів тисячі юних спортивних талантів, до Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ). Відповідний наказ був підписаний т.в.о. Міністра освіти і науки Сергієм Шкарлетом 18 вересня 2020 року.

Однією з причин такого рішення є плачевний стан колись престижного Олімпійського коледжу, який нині навіть не можна назвати вищим навчальним закладом через відсутність бакалаврату. Адже цього року навчальний заклад не пройшов атестацію, а студенти ризикують не отримати дипломи про освіту.

З 2014 року, відколи коледж очолив колишній тренер-викладач з вільної боротьби Олексій Семенюшко, навчальний заклад не обслуговувався належним чином: не проводились планові ремонтні роботи, не поновлювався педагогічний склад. Навпаки, через систематичний моральний тиск з боку екскерівника найбільш кваліфіковані вчителі та досвідчені тренери масово звільнялись за власним бажанням, а тим, хто відмовлявся підтримувати позицію Семенюшка, вказували на двері.

Понад те, незабаром після призначення Семенюшка директором, у 2015 році в гуртожитку навчального закладу у студентів виявили та вилучили зброю (автомат, пістолети, палиці) та наркотики. Про це публічно повідомив тодішній начальник головного управління поліції Києва Олександр Терещук.

Реорганізація покликана відновити як статус, так і результати коледжу. Саме тому це рішення підтримали і Кабмін, і профільні міністерства, і столична влада.

Ексдиректор Семенюшко підбурив студентів на страйк Фото: СтопКор

Міністр спорту Вадим Гутцайт зауважив, що після завершення процесу реорганізації у відомстві мають намір порушити питання про збільшення фінансування Олімпійського коледжу. До того ж, наказ МОНУ передбачає збереження після приєднання прав фінансово-господарської самостійності Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж ім. Піддубного НУФВСУ», зокрема права вести окремий баланс та відкрити реєстраційний рахунок.

Національний університет, якому цьогоріч виповнюється 90 років, є лідером з підготовки спортсменів в Україні: в активі вишу – 315 призерів і чемпіонів Олімпійських ігор, величезна кількість чемпіонів світу та Європи. На базі університету діє власний науково-дослідний інститут, ортопедична клініка та реабілітаційний центр, а педагогічний склад включає 55 докторів і 215 кандидатів наук (проти лише трьох кандидатів наук у коледжі).

«Мерія на чолі з Віталієм Кличком підписала документ. Всі міністерства – економіки, фінансів, спорту, освіти, всі юристи переглянули. Була призначена перевірка якості навчального процесу інспекцією Міністерства освіти та аудиторською службою контрольно-ревізійного управління. Вони прийшли, і їх просто не пустили», – наголошує ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) Євген Імас.

Як стало відомо згодом, реорганізаційній комісії у супроводі силовиків все ж вдалося зайти на територію навчального закладу та розпочати перевірку.

У начальному закладі проводять аудит. Колишній керівник довів коледж до занепаду Фото: СтопКор

За наявною інформацією, на даному етапі комісія виявила відсутність в Олімпійському коледжі документів. Зокрема, зникли всі трудові книжки персоналу, відомості про студентів, договори, фінансова документація тощо. Як повідомляють з коледжу, відсторонений директор перед тим, як покинути адміністративну будівлю навчального закладу разом зі своїми посіпаками, виніс звідти всі папери.

Наразі аудит у коледжі триває. Про нові факти й подробиці ми обов’язково сповістимо незабаром.