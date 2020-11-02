Російські найманці атакували українські позиції під селищем Шуми [ Редактировать ]
Окупанти на Донбасі й далі нехтують оголошеним перемир'ям і вже не криючись - ведуть прицільний вогонь по українських оборонцях. Сьогодні зранку російські найманці атакували наші позиції під селищем Шуми, поблизу окупованої Горлівки. Ворожий обстріл тривав майже дві години. І лише кілька хвилин знадобилося армійцям, щоб вогнем у відповідь вгамувати ворога.
Ранок на цій позиції для українських воїнів розпочався гаряче. О четвертій ранку ворог відкрив вогонь з кулеметів та під ствольних гранатометів. Довелося давати « гідну відсіч.
Обстріл з боку бойовиків тривав майже дві години. До шостої ранку. Потім уже - команда на відповідь.
Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
Ответ был адекватный, нормальный. Разрешили нам. Успокоились сразу в две минуты.
Морський піхотинець показує, звідки вороги вели обстріл. Бойовики встановили кулеметні позиції на двох сусідніх териконах. Інша група найманців влаштувала вогневу підтримку з гранатометів. Били з напівзруйнованих споруд водоканалу, розташованих упритул до наших позицій.
Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
Противник крепко окопался на высоте. Расстояние 900 метров, работает оттуда стабильно, ВОГами закидывает. Подходят ближе с посадки. Перемирье - только для нас.
Руслан, військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
Боєкомплект накопичили і починають прострілювати. Все, у них закінчилось перемир'я. Як зазвичай, чекаємо провокацій.
Позивний "Юстас", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
В основном работают ПБС. То есть, с глушителями, которыми заглушают выстрелы, чтобы их нельзя было засечь.
У супротивника - панівні висоти біля селища Шуми. Однак будь-яку агресію відразу фіксують морпіхи. Допомагає ось така система відеоспостереження. Подарунок волонтерів. Бійці жартують: днями святкували чергову річницю створення їхнього елітного спецпідрозділу. Це й розлютило ворога.
Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
Когда разрешают приходиться кидать ответку. Когда не разрешают - приходиться сидеть ждать, пока не успокоятся. Понапиваются, наверное. У нас же вчера праздник был. Они нас "поздравляли". Стабильная ситуация, никто ни на какие перемирья не обращает внимание.
З нашого боку минулося без втрат. На зухвалий обстріл армійці дали гідну відсіч. Укотре українські морпіхи довели - жартувати з ними не варто.
по теме
Знову загострення на Донбасі - тепер це вже не просто провокативні постріли, а прицільний вогонь по українським військовим
Російські найманці вбили двох українських військовиків. Після півночі бойовики тричі атакували позиції армійців поблизу Водяного на півдні Донеччини
На дебальцевському напрямку провели так зване маскування території. Як тут її звично називають "зеленка" - тобто, дерева та кущі перестають бути захистом від ворожого спостереження
Безкраї степи, на висотах можна навіть без оптики розгледіти ворожі бліндажі - такий вигляд має лінія зіткнення під Світлодарськом
Світлодарська дуга - лінія оборони від окупованого Дебальцевого до окупованої Горлівки. Навколишні степи перериті окопами та бліндажами