Окупанти на Донбасі й далі нехтують оголошеним перемир'ям і вже не криючись - ведуть прицільний вогонь по українських оборонцях. Сьогодні зранку російські найманці атакували наші позиції під селищем Шуми, поблизу окупованої Горлівки. Ворожий обстріл тривав майже дві години. І лише кілька хвилин знадобилося армійцям, щоб вогнем у відповідь вгамувати ворога.

Ранок на цій позиції для українських воїнів розпочався гаряче. О четвертій ранку ворог відкрив вогонь з кулеметів та під ствольних гранатометів. Довелося давати « гідну відсіч.

Обстріл з боку бойовиків тривав майже дві години. До шостої ранку. Потім уже - команда на відповідь.

Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

Ответ был адекватный, нормальный. Разрешили нам. Успокоились сразу в две минуты.

Морський піхотинець показує, звідки вороги вели обстріл. Бойовики встановили кулеметні позиції на двох сусідніх териконах. Інша група найманців влаштувала вогневу підтримку з гранатометів. Били з напівзруйнованих споруд водоканалу, розташованих упритул до наших позицій.

Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

Противник крепко окопался на высоте. Расстояние 900 метров, работает оттуда стабильно, ВОГами закидывает. Подходят ближе с посадки. Перемирье - только для нас.

Руслан, військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

Боєкомплект накопичили і починають прострілювати. Все, у них закінчилось перемир'я. Як зазвичай, чекаємо провокацій.

Позивний "Юстас", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

В основном работают ПБС. То есть, с глушителями, которыми заглушают выстрелы, чтобы их нельзя было засечь.

У супротивника - панівні висоти біля селища Шуми. Однак будь-яку агресію відразу фіксують морпіхи. Допомагає ось така система відеоспостереження. Подарунок волонтерів. Бійці жартують: днями святкували чергову річницю створення їхнього елітного спецпідрозділу. Це й розлютило ворога.

Позивний "Псих", військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

Когда разрешают приходиться кидать ответку. Когда не разрешают - приходиться сидеть ждать, пока не успокоятся. Понапиваются, наверное. У нас же вчера праздник был. Они нас "поздравляли". Стабильная ситуация, никто ни на какие перемирья не обращает внимание.

З нашого боку минулося без втрат. На зухвалий обстріл армійці дали гідну відсіч. Укотре українські морпіхи довели - жартувати з ними не варто.