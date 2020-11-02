Великий переполох у вареничній! Сьогодні в київську поліцію надійшло повідомлення, що невідомий чоловік хоче підірвати кафе у центрі Києва. Правоохоронці - швидко виїхали на місце. І підривника - затримали.

Чи справді при ньому була вибухівка? І чого він хотів

Образи та погрози. У кафе на бульварі Лесі Українки, близько 17 години увірвався чоловік. Як розповіли свідки, поводився він неадекватно, постійно кричав і заявляв - хоче підірвати приміщення. Мовляв, із собою у сумці приніс кілограм тротилу. Працівники кафе, вибігли на вулицю і звернулися до патрульних району, які проходили повз.

Володимир, патрульний військової служби правопорядку:

Людина була у цивільній формі. Я попросив вести себе чемно, на що в мій адрес пішли погрози та лайка. Я негайно евакуював людей з ресторану, вивів співробітників. Він сидів, кричав, лаявся.

На місце події також прибули наряди поліції, кінологи та вибухотехніки. Майже відразу чоловіка затримали. Медики встановлюють, чи не перебував він під дією алкоголю або наркотиків. Вибухівки й іншої зброї у затриманого не виявили. На щастя, ніхто не постраждав.