За даними виборчого штабу партії "Слуга Народу", політсила лідирує за кількістю мандатів депутатів міських, сільських і селищних рад. У середньому по країні "Слуга Народу" отримує близько 7000 місць у радах різного рівня.

За словами голови партії Олександра Корнієнка, такий результат є успіхом, адже "Слуга Народу" - молода партія, яка раніше не була представлена в місцевих органах влади. Тепер її депутати присутні в усіх регіонах.

"Ці місцеві вибори продемонстрували, що для українців на заході та на сході, на півночі й на півдні країни найважливіше - це добробут свого краю і створення комфортних умов життя, а не політичні маніпуляції та штучне протиставлення", - наголосив він.

За попередніми даними, "Слуга Народу" лідирує також за кількістю мандатів депутатів обласних і районних рад. Крім того представники президентської політсили очолять близько 220 ОТГ.