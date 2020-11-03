Сьогодні в Апеляційному суді Мілана відбудеться вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. Захист 31-річного бійця та Україна вимагають скасувати вирок суду першої інстанції та остаточно виправдати Марківа. Однак колегія з шести присяжних може вирішити долучити до матеріалів справи нові виправдувальні докази або провести додаткове розслідування. У такому разі апеляційний процес затягнеться.

Як відомо, торік улітку суд присяжних міста Павія засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили у причетності до вбивства італійського репортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі.