А у Нідерландах поновлюються слухання у справі про збиття малазійського боїнга. У графіку засідань заплановано, що до 5 листопада захист підозрюваного Олега Пулатова має викласти свої вимоги щодо розслідування. А наступного тижня обвинувачення повинно на них відреагувати.

Слухання відбуваються за відсутності всіх чотирьох звинувачуваних: трьох росіян - Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка. Рейс МН17 малазійських авіаліній був збитий російськими військовими у небі над Донбасом у липні 2014. Тоді загинули громадяни 10 країн. Загалом 298 людей - усі, хто був на облавку.