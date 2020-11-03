В стране война, эпидемия, глубокий экономический кризис, а власть вместо оперативных действенных шагов устраивает истерику, потому что Конституционный Суд принял решение, которое противоречит прихотям иностранных кредиторов. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Мы считаем, что Конституционный Суд принял взвешенное решение. Он частично удовлетворил иск. И потом началась такая истерия, которой не было, когда на Донбассе гибли люди, когда у нас начиналась эпидемия. Но как только раздался окрик от внешних кредиторов – хозяев нынешней власти, они очень быстро начали раскручивать абсолютно незаконный механизм снятия с должностей судей Конституционного Суда", – отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что никаких законных оснований для роспуска КС нет, а законопроект №4288, поданный президентом, является антиконституционным.

"Я считаю, что когда президент - гарант Конституции - предлагает антиконституционное решение, то это имеет признаки конституционного и государственного переворота. Это очень опасная вещь, этого нельзя допустить. Мы будем бороться за независимость Конституционного Суда, будем поддерживать судей и делать всё, чтобы в нашей стране выполнялась Конституция", - подчеркнул Юрий Бойко.

А для настоящей борьбы с коррупцией, считает народный депутат, нужно разработать и принять эффективное антикоррупционное законодательство.

"Своим решением КС не отменял электронное декларирование. Оно есть и будет. Это нормальная практика во всем цивилизованном мире. А вот что нужно сделать, так это разработать эффективные законы, которые действительно позволяют бороться с коррупцией, а не имитировать эту борьбу. Фракция ОП-ЗЖ готова принять участие в разработке таких законов. Это, пожалуй, единственный путь, который может быть в сегодняшней ситуации", - сказал он.

Относительно предложений распустить Верховную Раду, которые сейчас звучат в обществе, то, по словам Сопредседатели оппозиционной политической силы, ОП-ЗЖ этого не боится и абсолютно готова.

"Мы готовы к внеочередным выборам и считаем, что любые выборы - это путь вперед. Главное, чтобы не было очередных потрясений, какого-то переворота, попыток узурпировать власть путем незаконного роспуска КС. Выборы давно назрели. Выборы – это нормальная демократическая практика, когда власть не справляется с ситуацией", - резюмировал Юрий Бойко.