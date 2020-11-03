Лионель Месси может перейти в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Telegraph.

У форварда каталонцев летом 2021 года заканчивается контракт с клубом, таким образом один из лидеров АПЛ может оформить в свой состав звезду футбола бесплатно.

Отмечается, что преимуществом на стороне "Манчестер Сити" также будет то, что "Барселона" осталась без президента клуба.

Ранее мы писали, что аргентинский нападающий Лионель Месси решил подписать контракт с "Барселоной". В составе клуба он выиграл 10 чемпионатов Испании.