Во вторник, 3 ноября, в Киеве правоохранители получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас она закрыта на проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также Закрытие метро: названо условие

Отмечается, что станция "Крещатик" закрыта на пересадку, а также на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали четырех "минеров" зданий и метро.