Станцию метро "Крещатик" закрыли: что случилось [ Редактировать ]
Метро "Крещатик"/ Фото: zik.ua
Во вторник, 3 ноября, в Киеве правоохранители получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас она закрыта на проверку.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Читайте также Закрытие метро: названо условие
Отмечается, что станция "Крещатик" закрыта на пересадку, а также на вход и выход.
"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали четырех "минеров" зданий и метро.
по теме
Prev Next
28 октября 2020 20:02 В Киеве женщина выпала из окна: смерть наступила мгновенно
Без матери остались двое детей
27 октября 2020 10:09 В Киеве велосипедист разгромил остановку
После содеянного мужчина покинул место происшествия
26 октября 2020 15:44 Спасти не удалось: в Киеве клиент зарезал таксиста
Подробности происшествия выясняются
21 октября 2020 14:18 Стулом по голове: в Киеве пациент жестоко избил врача
Пострадавший госпитализирован
17 октября 2020 10:12 В Киеве неизвестный напал на пенсионерок
Одну из женщин нападавший несколько раз ударил по лицу