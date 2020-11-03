Заявление партии

В борьбе с Конституцией и независимыми судами власть перешла к откровенной травле и угрозам расправы. В отношении непокорных Владимиру Зеленскому судей открываются уголовные дела. Конституционный Суд осаждают радикалы. Вдохновленные провокационными речами президента, они готовят нападения на судей. Офис президента усилил давление на депутатов, требуя от них стать соучастниками в антиконституционном перевороте.

Зе-власти не терпится выполнить приказ своих иностранных кураторов. Уничтожить судебную систему, которая мешает продать страну и уничтожить социальные права украинцев. Власть мечтает лишить украинских граждан трудовых прав. Ликвидировать субсидии, льготы и упразднить пенсии. Распродать землю и стратегические предприятия. Передать под внешний контроль все структуры власти на всех уровнях и запустить в Украину иностранные военные базы. Конституция и независимый Суд - главное препятствие на пути этих замыслов. Поэтому власть хочет с ним расправиться.

Сегодня в парламенте нет поддержки этому беззаконию. Большинство фракций высказываются против попыток узурпации власти президентом и установления в Украине диктатуры.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить расправу над судьями. Мы не дадим разрушить украинскую демократию. Будем защищать Конституцию, суверенитет Украины, права и свободы украинских граждан. Узурпация не пройдет! Зарвавшейся власти пора на перевыборы!