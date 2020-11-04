Человек доказал превосходство над роботами в борьбе за выживание [ Редактировать ]
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Не беспокойтесь – роботы не смогут вас лишить работы. The Wall Street Journal выяснили, что люди превосходят роботов там, где требуется рутинный труд.
В средине 2010-х годов компании начали активно заменять рабочие места роботами, массово увольняя людей. Человечество даже было обеспокоено вероятным ростом безработицы, так как по мнению работодателей, машины лучше справляются с низкоквалифицированным трудом. Но на практике все оказалось иначе.
Торговая сеть Walmart прекратила использовать роботов для инвентаризации и переучета в своих магазинах, потому что "машины работают не лучше, чем рядовые сотрудники".
1,8-метровые автономные роботы использовались примерно в 500 магазинах Walmart с 2017 года в качестве оценщиков наполненности полок на витринах. Оказалось, что люди с этим справляются лучше.
Согласно отчету Wall Street Journal, роботов сняли с их должностей, потому что компания выяснила, что "люди справляются не хуже, а то и лучше машин". После этого гигант розничной торговли внезапно прекратил сотрудничество с Bossa Nova Robotics, которая производит эти машины.
Пандемия привела к увеличению числа людей, покупающих продукты в Интернете. Это потребовало задействовать больше рабочих на сортировке и упаковке продуктов прямо в пустых залах. Это упростило отслеживание товаров на полках, позволяя персоналу заменять их по мере необходимости – эту работу эффективнее и быстрее выполняли рядовые сотрудники, чем медленные роботы.
После того, как Walmart разорвали контракт с поставщиком роботов, Bossa Nova Robotics уволила 50% своего персонала. В настоящее время производитель машин сосредоточился на новых инициативах в области программного обеспечения, искусственного интеллекта и нейронных сетей.
В то же время Walmart полностью не отказывается от роботов: торговая сеть по-прежнему будет использовать автономных роботов-дворников, испытания которых начались два года назад.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как роботы заменили девушек в коротких юбках. Также ранее робот Boston Dynamics замерил радиацию в Чернобыльской зоне.
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